Стоимость билетов в Сочи может упасть в ближайшее время

Открытие аэропорта Краснодара позволит улучшить ситуацию с транспортом в регионе. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Life.ru рассказал, что в ближайшее время цены на перелёты в Сочи и другие города Краснодарского края могут снизиться.

Первое, что получают туристы после открытия аэропорта, это возможность напрямую прилететь в Краснодар, сэкономить время. Мы надеемся, что открытие аэропорта позволит в том числе и стабилизировать цены в другие аэропорты, соседние, например, в Сочи, так как этим летом они были довольно высоки. А для жителей Краснодарского края это возможность напрямую отправиться в путешествие как по России, так и за границу, — высказался Горин.

По словам эксперта, авиакомпаниям необходимо как можно скорее определиться с расписанием и начать продавать билеты на рейсы. Данное направление пользуется большим спросом, поэтому, вероятно, пассажиры отреагируют на возможность вновь летать в Краснодар напрямую быстро.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Турэксперт назвала стоимость самой дорогой путёвки в Турцию летом 2025 года