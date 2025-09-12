Синоптик рассказал, когда в Москву придут дожди и похолодание

Скоро москвичей ждёт резкая смена погодных условий. Как сообщил ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин URA.RU, это произойдёт уже на следующей неделе.

В Москве и области период сухой и тёплой погоды продлится как минимум до среды, 17 сентября. Столбики термометров будут показывать комфортные +17…+22 градуса. Осадков не предвидится.

Перемены наступят в четверг, 18 сентября. В регион придут дожди, а температура воздуха днём опустится до +14…+16 градусов. К выходным, 20-21 сентября, похолодает ещё существеннее – до +7…+12 градусов.

Жителей Петербурга и Ленинградской области бабье лето порадует чуть меньше — только до понедельника, 15 сентября. В выходные, 13 и 14 сентября, а также в понедельник горожан ждёт солнечная погода с температурой до +22 градуса. Уже во вторник, 16 сентября, с приближением циклона начнутся дожди, которые, впрочем, не сразу принесут с собой холод. По-настоящему осенняя погода с температурой до +10…+12 градусов установится в регионе к следующим выходным, 20 и 21 сентября.

