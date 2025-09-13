Названо самое популярное в мире направление для новогодних каникул

Ежегодно там бывают миллионы туристов. Тревел-портал Travel+Leisure назвал самое популярное в мире направление для новогодних каникул. По данным источника, на первом месте у путешественников Рио-де-Жанейро.

Особой популярностью город в Бразилии пользуется в период с середины декабря до начала января. Туристы едут туда за яркими праздничными впечатлениями и хотят встретить Новый год на легендарном пляже Копакабана.

На втором месте в рейтинге остров Сент-Люсия в Карибском море. Замыкает тройку лидеров по популярности Марокко. В основном туристы едут в колоритный Марракеш.

