Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Названо самое популярное в мире направление для новогодних каникул

Названо самое популярное в мире направление для новогодних каникул
Куда чаще всего ездят на новогодние каникулы
Аудио-версия:
Комментарии

Ежегодно там бывают миллионы туристов. Тревел-портал Travel+Leisure назвал самое популярное в мире направление для новогодних каникул. По данным источника, на первом месте у путешественников Рио-де-Жанейро.

Особой популярностью город в Бразилии пользуется в период с середины декабря до начала января. Туристы едут туда за яркими праздничными впечатлениями и хотят встретить Новый год на легендарном пляже Копакабана.

На втором месте в рейтинге остров Сент-Люсия в Карибском море. Замыкает тройку лидеров по популярности Марокко. В основном туристы едут в колоритный Марракеш.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Турэксперт назвала 7 хитростей, которые помогут не попасть впросак на отдыхе в Турции
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android