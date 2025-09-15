Диетолог назвала топ-10 продуктов по содержанию растительного белка

Растительный белок превратился из нишевого продукта в мейнстрим. Об этом заявила врач-диетолог «Клиники академика Ройтберга» Марьяна Джутова. Она пояснила, что белок критически важен для организма как основной строительный материал для мышц, костей, кожи и гормонов.
Эксперт перечислила богатые растительным белком продукты:
- соя (порошок) — 36 г на 100 г продукта;
- семена тыквы — 30 г;
- чечевица — 25 г;
- горох — 23 г;
- красная фасоль — 21 г;
- миндаль — 21 г;
- нут — 20 г;
- киноа — 14 г;
- гречка — 13 г;
- овсянка — 12 г.
Джутова отметила, что рацион на основе этих продуктов снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря отсутствию холестерина и насыщенных жиров. Высокое содержание клетчатки улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.
Однако у растительного белка есть и недостатки. Главный из них — потенциальный дефицит витамина B12, который критически важен для нервной системы и практически отсутствует в растениях. Решением может стать приём добавок. Также менее эффективно усваивается железо и цинк, но эту проблему можно нивелировать, сочетая, например, бобовые с источником витамина С.
