Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала топ-10 продуктов по содержанию растительного белка

Диетолог назвала топ-10 продуктов по содержанию растительного белка
Продукты, богатые растительным белком
Комментарии

Растительный белок превратился из нишевого продукта в мейнстрим. Об этом заявила врач-диетолог «Клиники академика Ройтберга» Марьяна Джутова. Она пояснила, что белок критически важен для организма как основной строительный материал для мышц, костей, кожи и гормонов.

Эксперт перечислила богатые растительным белком продукты:

  1. соя (порошок) — 36 г на 100 г продукта;
  2. семена тыквы — 30 г;
  3. чечевица — 25 г;
  4. горох — 23 г;
  5. красная фасоль — 21 г;
  6. миндаль — 21 г;
  7. нут — 20 г;
  8. киноа — 14 г;
  9. гречка — 13 г;
  10. овсянка — 12 г.

Джутова отметила, что рацион на основе этих продуктов снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря отсутствию холестерина и насыщенных жиров. Высокое содержание клетчатки улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.

Однако у растительного белка есть и недостатки. Главный из них — потенциальный дефицит витамина B12, который критически важен для нервной системы и практически отсутствует в растениях. Решением может стать приём добавок. Также менее эффективно усваивается железо и цинк, но эту проблему можно нивелировать, сочетая, например, бобовые с источником витамина С.

Подробнее можно прочитать в материале.

