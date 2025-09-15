Диетолог назвала топ-10 продуктов по содержанию растительного белка

Растительный белок превратился из нишевого продукта в мейнстрим. Об этом заявила врач-диетолог «Клиники академика Ройтберга» Марьяна Джутова. Она пояснила, что белок критически важен для организма как основной строительный материал для мышц, костей, кожи и гормонов.

Эксперт перечислила богатые растительным белком продукты:

соя (порошок) — 36 г на 100 г продукта; семена тыквы — 30 г; чечевица — 25 г; горох — 23 г; красная фасоль — 21 г; миндаль — 21 г; нут — 20 г; киноа — 14 г; гречка — 13 г; овсянка — 12 г.

Джутова отметила, что рацион на основе этих продуктов снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря отсутствию холестерина и насыщенных жиров. Высокое содержание клетчатки улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.

Однако у растительного белка есть и недостатки. Главный из них — потенциальный дефицит витамина B12, который критически важен для нервной системы и практически отсутствует в растениях. Решением может стать приём добавок. Также менее эффективно усваивается железо и цинк, но эту проблему можно нивелировать, сочетая, например, бобовые с источником витамина С.

Подробнее можно прочитать в материале.