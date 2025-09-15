Гастроэнтеролог рассказала, действительно ли семечки вызывают аппендицит

Врач развеяла главный миф об аппендиците. Суждение, что его вызывает употребление семечек, не имеет под собой научных оснований, заявила в разговоре с NEWS.ru гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластён.

По словам эксперта, семечки слишком малы и успевают полностью перевариться ещё до того, как достигнут аппендикса. Таким образом, они не могут стать прямой причиной его воспаления.

Но это не значит, что можно «спокойно» съесть целую пачку — 100 г. Чрезмерное употребление семечек может привести к вздутию живота, тошноте, жидкому стулу или запору.

Реальную опасность, по словам Сластён, представляет запор. Он повышает риск образования каловых камней (копролитов), которые, в свою очередь, могут закупорить просвет аппендикса и спровоцировать его воспаление.

Медик подчеркнула важность питьевого режима, так как недостаток жидкости в организме усиливает склонность к запорам. Регулярное потребление воды помогает поддерживать нормальную консистенцию стула и способствует его лёгкому продвижению по кишечнику.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.