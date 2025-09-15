Нутрициолог назвала семь осенних соков для укрепления иммунитета

Скидки
Нутрициолог назвала 7 осенних соков для укрепления иммунитета

Поддержать иммунитет и справиться с упадком сил помогут правильно подобранные свежевыжатые соки. Об этом рассказала нутрициолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU.

Эксперт пояснила ключевое различие между фруктовыми и овощными фрешами. Фруктовые, несмотря на пользу, содержат большое количество сахара.

Стакан апельсинового сока — это эквивалент четырёх-пяти фруктов. Это серьёзная нагрузка на организм, особенно если вы следите за весом.

Нутрициолог рекомендует ограничиться 100 мл в день и разбавлять их водой. Овощные же соки, по её словам, — это мягкий и безопасный способ насытить организм витаминами без лишних калорий.

Специалист составила топ-7 полезных осенних соков

  1. Морковь + свёкла + огурец: восполняет дефицит микроэлементов, поддерживает печень.
  2. Капуста + яблоко + морковь: улучшает пищеварение, насыщает витамином С.
  3. Томат + сельдерей + зелень: мощный источник антиоксидантов, снимает усталость.
  4. Апельсин + морковь + имбирь: повышает тонус, борется с хандрой.
  5. Киви + репа + апельсин: насыщает витамином С, тонизирует.
  6. Картофель + свёкла + морковь: помогает повысить гемоглобин.
  7. Черноплодная рябина + яблоко + куркума: обладает мощным противовоспалительным эффектом.

Нутрициолог подчёркивает, что магазинные соки из-за высокого содержания сахара и консервантов не несут такой пользы, как домашние. Также она предупредила о противопоказаниях: с осторожностью к сокам следует относиться людям с заболеваниями ЖКТ, диабетом, аллергией, а также тем, кто принимает лекарства (особенно в комбинации с грейпфрутом или черноплодной рябиной).

Нутрициолог предупредила об опасности летнего меню в осенний сезон

