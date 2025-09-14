Фестиваль New Star Weekend 2025 анонсировал спортивную программу

Фестиваль на четыре дня погрузит гостей в атмосферу свободы, новых встреч и INNERGLOW — энергии внутри и света вокруг. New Star Weekend пройдёт 25-28 сентября на «Роза Хутор». Важной частью фестиваля останется спорт: экшен-контесты, тренировки, практики и активности на высоте.

В рамках фестиваля пройдёт заключительный этап масштабных соревнований по BMX-фристайлу в рампе. Участие в нём примут сильнейшие райдеры страны. Организаторы обещают обновлённый сетап. Программа соберёт сразу несколько форматов: Classic Jam, Game of S.K.A.T.E. и Cash for Tricks. В финале контестов выступит артист, имя которого пока держится в секрете.

Фото: New Star Weekend

Ещё одной спортивной традицией фестиваля остаётся велогонка Peak Climb Ride. Участников ждут 8 км пути с почти 600 м набора высоты — настоящая проверка на выносливость и силу духа. На курорте появятся два корта для падела с видом на горы. Там пройдут турниры с участием блогеров и открытые игры для всех желающих. Баланс драйва и восстановления зададут ежедневные тренировки на площадке.

Утром и вечером гостей будут ждать рейв-тренировки на одной из сцен фестиваля, а также лекции, мастер-классы и открытые дискуссии. Особое место займут йога-практики и беговые тренировки по живописным маршрутам «Роза Хутор».

