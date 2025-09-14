Биолог предупредила о скрытых опасностях пельменей и хинкали

Любимые многими пельмени, хинкали и вареники могут нести в себе ряд рисков для здоровья. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила биолог, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Главную опасность для людей с непереносимостью глютена представляет тесто, которое традиционно готовится из пшеничной муки. Однако даже для тех, кто не страдает от этого заболевания, покупные полуфабрикаты могут быть вредны из-за высокого содержания консервантов, излишней соли и жира в начинке.

Кроме того, эксперт обратила внимание на проблему переедания — многим трудно контролировать порции. Дополнительную угрозу фигуре и здоровью представляют калорийные и острые соусы, которые часто подаются к таким блюдам.

Однако биолог подчеркнула, что полностью отказываться от пельменей и хинкали не обязательно. Они могут стать частью сбалансированного рациона при соблюдении нескольких условий: умеренное потребление, выбор полезных начинок (овощи, нежирное мясо) и щадящие способы приготовления, например, варка или обработка паром вместо жарки.

