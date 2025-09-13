Астроном оценил, как внезапная магнитная буря повлияла на здоровье людей

Особенно на себе прочувствовали последствия метеозависимые люди. Астроном Александр Киселёв в беседе с aif.ru рассказал, почему в ночь на 10 сентября возникла необъяснимая магнитная буря. По словам эксперта, причина может крыться в формировании так называемой суббури (внезапное высвобождение мощного заряда энергии внутри магнитосферы).

На фоне явления многие жители нашей планеты почувствовали заметное ухудшение самочувствия. Киселёв уточнил, что на это повлиял высокий класс внезапной магнитной бури.

Чем выше класс G, тем больше влияния оказывает магнитная буря на метеозависимых. В этом случае класс G2. В периоды сильных магнитных бурь частые симптомы — головные боли, мигрени, головокружение, скачки артериального давления, учащённое сердцебиение, — сказал Киселёв.

