Врач назвала продукт, который поможет в борьбе с депрессией

Он способствует выработке эндорфинов и поднимает настроение. Врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru рассказала, какой продукт поможет в борьбе с депрессией и другими психологическими проблемами. По её словам, с этой задачей отлично справится шоколад.

Для людей, которые ограничивают себя и находятся на диете, поднимет настроение тот продукт, который они давно не употребляли и который у них в стоп-листе. На первом месте среди всех продуктов, повышающих настроение, всё-таки оказывается шоколад. Мне кажется, нет людей, которые не любят шоколад, поскольку он повышает настроение не только через свои внешние качества и обоняние, но и через компоненты, входящие в его состав, — объяснила Мизинова.

Врач также отметила важность сбалансированного питания. Полноценный рацион в том числе снижает риск развития депрессии и апатии. Важно включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Идеально, если выбирать блюда, которые будут радовать своим внешним видом, запахом и подачей.

