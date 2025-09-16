Врач назвал профессии с высоким риском развития тромбов

Большие нагрузки и «стоячая» работа повышают риск тромбоза. Об этом в беседе с aif.ru рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Как пояснил врач, ключевой фактор риска — не сама нагрузка, а перегрузка области нижних конечностей. Это нарушает венозный кровоток, что является одной из основных причин развития заболеваний вен и, как следствие, тромбоэмболии.

Проблема может быть, допустим, у стоматологов, хирургов, педагогов, грузчиков и других людей, которые постоянно в вертикальном положении, — пояснил Кондрахин.

Терапевт подчёркивает, что предрасположенность к тромбообразованию индивидуальна: при одинаковых условиях один человек может столкнуться с проблемой, а другой — нет.

Единственным надёжным способом вовремя заподозрить проблему врач назвал регулярное проведение УЗИ нижних конечностей, особенно при известных факторах риска. Главной мерой профилактики тромбообразования является использование компрессионного белья, которое поддерживает сосуды и улучшает кровообращение.

