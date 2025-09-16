Синоптик рассказала, какие регионы России в ближайшие дни накроют дожди

Осень постепенно вступает в свои права. Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с NEWS.ru рассказала, что на неделе с 15 по 21 сентября в 10 регионах России будут идти проливные дожди.

По словам эксперта, непогода накроет Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую, Новгородскую, Мурманскую, Архангельскую и Вологодскую области, Карелию, Коми и Ненецкий автономный округ. Температура воздуха днём там составит +20-22 градуса. Ночью столбики термометров будут показывать 5-12 градусов.

В Коми, НАО, Архангельской и Вологодской областях повсеместно будут идти дожди разной интенсивности. Также осадки ожидаются в Ленинградской области. В Карелии, Псковской, Калининградской, Новгородской и Мурманской областях в целом небольшие и умеренные дожди, кроме Калининграда, где в понедельник возможны сильные осадки,— рассказала Паршина.

