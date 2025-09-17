Диетолог предложил полезную альтернативу бутерброду с колбасой

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Привычный перекус можно легко превратить в полезный приём пищи с помощью простых изменений. Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков предложил более здоровую и питательную замену традиционному бутерброду с колбасой, пишет aif.ru.

Специалист рекомендует заменить белый хлеб на цельнозерновой или диетические хлебцы, а вместо колбасы использовать домашнюю заготовку — например, отварной говяжий язык.

Добавить туда несколько слайсов помидора или огурца, и вот уже вместо вредного бутерброда мы получаем более полезный приём пищи, менее калорийный, но при этом более сытный, – отметил Поляков.

Диетолог предупредил, что регулярное употребление бутербродов с колбасой может способствовать набору лишнего веса и даже развитию ожирения.

Читайте также: Раскрыты 6 способов сделать приготовление мяса на гриле более безопасным

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.