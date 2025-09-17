Скидки
Диетолог предложил полезную альтернативу бутерброду с колбасой

Привычный перекус можно легко превратить в полезный приём пищи с помощью простых изменений. Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков предложил более здоровую и питательную замену традиционному бутерброду с колбасой, пишет aif.ru.

Специалист рекомендует заменить белый хлеб на цельнозерновой или диетические хлебцы, а вместо колбасы использовать домашнюю заготовку — например, отварной говяжий язык.

Добавить туда несколько слайсов помидора или огурца, и вот уже вместо вредного бутерброда мы получаем более полезный приём пищи, менее калорийный, но при этом более сытный, – отметил Поляков.

Диетолог предупредил, что регулярное употребление бутербродов с колбасой может способствовать набору лишнего веса и даже развитию ожирения.

