Кейт Миддлтон удивила публику необычным способом укладки волос

На днях принцесса показала интересный вариант того, как можно убрать волосы. Кейт Миддлтон посетила текстильную фабрику и поучаствовала в мастер-классе по шелкографии. Перед тем как сесть за работу, она сделала пучок.

То, как принцесса ловко управляется с локонами, попало на видео. Чтобы сделать пучок, Кэтрин не использовала ни резинки, ни шпильки, ни расчёску. Супруга принца Уильяма ловко закрутила локоны в жгут и закрепила его на затылке. Способ Миддлтон удивил соцсети.

Кейт Миддлтон Фото: Chris J Ratcliffe — WPA Pool/Getty Images

«Талантливый человек талантлив во всём», «То чувство, когда я даже перед зеркалом не могу так аккуратно собрать волосы», «А есть подробный туториал, как делать такой пучок?» — пишут пользователи Сети.

