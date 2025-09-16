Скидки
Кейт Миддлтон удивила публику необычным способом укладки волос

Кейт Миддлтон удивила публику необычным способом укладки волос
Кейт Миддлтон
На днях принцесса показала интересный вариант того, как можно убрать волосы. Кейт Миддлтон посетила текстильную фабрику и поучаствовала в мастер-классе по шелкографии. Перед тем как сесть за работу, она сделала пучок.

То, как принцесса ловко управляется с локонами, попало на видео. Чтобы сделать пучок, Кэтрин не использовала ни резинки, ни шпильки, ни расчёску. Супруга принца Уильяма ловко закрутила локоны в жгут и закрепила его на затылке. Способ Миддлтон удивил соцсети.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Chris J Ratcliffe — WPA Pool/Getty Images

«Талантливый человек талантлив во всём», «То чувство, когда я даже перед зеркалом не могу так аккуратно собрать волосы», «А есть подробный туториал, как делать такой пучок?» — пишут пользователи Сети.

