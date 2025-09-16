Глава фитнес-сообщества рассказала, сколько получают тренеры в России

За год заработок фитнес-тренеров вырос на 15%. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По её словам, среднемесячный доход фитнес-тренеров в России варьируется от 70 до 80 тысяч рублей. Однако в крупных городах и премиальных клубах зарплата таких специалистов может достигать 150-180 тысяч рублей.

При этом основой дохода является процент от стоимости персональной тренировки, который обычно составляет от 35% до 50%. Дополнительно клуб может оплачивать дежурные часы.

На итоговую стоимость самого занятия влияют несколько факторов: регион, класс клуба, его инфраструктура (например, наличие бассейна), а также квалификация и специализация самого тренера. Важную роль играют и дополнительные услуги, включённые в пакет, например, функциональная диагностика, контроль питания.

Помимо персональных занятий в клубе, раскрученные тренеры формируют дополнительный доход за счёт консультаций по питанию, онлайн-сопровождения и курируемых программ, а также партнёрств с брендами экипировки и спортивного питания. Эти направления позволяют кратно увеличить совокупный месячный доход, – сказала Силина.

