Марафонец рассказал, как правильно выбрать кроссовки для бега

Идеальная обувь для тренировок должна быть не только красивой, но и максимально удобной. PRO-эксперт «Спортмастер PRO» марафонец Владимир Кузьмин рассказал, как выбрать кроссовки для бега. По его словам, чаще всего начинающие спортсмены совершают две ошибки — выбирают слишком тесную или очень свободную пару.

Беговой размер не должен быть как повседневный. Для безопасных тренировок рекомендуется выбирать модель с небольшим запасом, чтобы компенсировать при нагрузке естественное расширение стопы и избежать травмирования ногтей и суставов. Если пальцы будут упираться в носок, травм не избежать», — объяснил эксперт.

Кузьмин подчеркнул, что оптимальный зазор между самым длинным пальцем ноги и носком обуви составляет около 0,5 см. Например, если в обычной жизни вы носите размер 39, для бега возьмите 39,5. Для ультрамарафонцев допустим чуть больший запас.

Не менее важно выбирать обувь, подходящую по подъёму. Если после носки кроссовок верхняя часть стопы ноет, а пальцы немеют, скорее всего, обувь просто не подходит для высокого подъёма. Многие идут на компромисс — ослабляют шнуровку, чтобы избавиться от давления. Этот метод часто становится причиной травм, ведь таким образом нога в кроссовке никак не фиксируется.

Одной из самых распространённых ошибок при выборе кроссовок является пренебрежение полнотой стопы. В этом случае не стоит покупать модель на размер больше. Стопа получает недостаточную боковую поддержку, начинает болтаться внутри обуви. Это приводит к натираниям, нарушению стабильности и повышает риск травм.

