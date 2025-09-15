Сальма Хайек произвела фурор, выйдя на ковровую дорожку в роскошном платье

Актриса стала гостьей благотворительного вечера. Сальма Хайек посетила ежегодное мероприятие организации Kering Foundation Caring. Звезда позировала перед камерами в роскошном наряде.

Сальма выбрала для выхода в свет длинное чёрное платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло её декольте. Хайек дополнила лук высоким хвостом и массивными серьгами с камнями.

Сальма Хайек Фото: Roy Rochlin/Getty Images

«Она великолепна», «Прекрасная актриса и шикарная женщина», «Очень красивая», «Мне так нравится её энергетика», «Идеальный образ», — пишут поклонники под фотографией актрисы.

