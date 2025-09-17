Эксперт назвала главные рассадники бактерий на кухне

Это самые загрязнённые предметы в доме. Как сообщила в беседе с NEWS.ru организатор пространства Ирина Яшина, самыми загрязнёнными на кухне предметами являются губка или тряпка для мытья посуды.

По словам эксперта, даже при тщательном ополаскивании на них сохраняются остатки пищи, создающие идеальную среду для размножения опасных микроорганизмов. Учёные находили на кухонных губках целые колонии стафилококка, кишечной палочки и плесени.

Губки надо менять три-четыре раза в месяц», — отметила Яшина.

Второе место в списке самых грязных кухонных мест занимают разделочные доски. Независимо от материала изготовления, в микротрещинах накапливаются пищевые остатки и бактерии. Эксперт советует использовать отдельные доски для разных типов продуктов: мяса, рыбы, овощей и хлеба, а также менять их не реже одного раза в полгода. Для дезинфекции доски следует мыть в посудомоечной машине или обрабатывать кипятком.

Яшина также дала рекомендации по уходу за другими кухонными предметами. Мусорное ведро, даже при использовании пакетов, нужно дезинфицировать ежемесячно, а кухонную раковину, которая постоянно контактирует с пищевыми отходами, — тщательно чистить не менее одного, а лучше два-три раза в неделю.

