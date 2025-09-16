Турэксперт рассказал, когда лучше покупать авиабилеты в Китай

Путешественникам стоит поторопиться. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, когда лучше покупать авиабилеты в Китай. По словам эксперта, отмена визового режима значительно повысила интерес наших соотечественников к этому направлению.

Ожидается, что вскоре цены на билеты в Китай поднимутся, поэтому задуматься о покупке стоит уже сейчас. Со временем авиакомпании могут добавить дополнительные рейсы, что приведёт к снижению стоимости перелётов.

Если конкуренция будет расти, цена может незначительно снизиться. При этом на эти билеты действует факт изменения курса рубля к доллару или юаню. Если рубль будет слабеть, цены в рублях будут только расти. Если реально поймать более дешёвый билет, то экономия будет 5-7%, но если завтра рубль снизится на 5% к доллару, то никакой скидки в рублях не получится. Я бы советовал не ждать лучшие цены на билеты, а бронировать сейчас, — сказал Ромашкин.

