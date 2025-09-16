Московский марафон пройдёт в столице 20 и 21 сентября

В забеге примут участие около 50 тыс. спортсменов из 65 стран. 20 и 21 сентября в столице состоится Московский Марафон. Участников ждут три дня Спортивной выставки, два соревновательных дня, забеги на 10 и 42,2 км, корпоративная и студенческая эстафеты, а также Детский забег. Мероприятие пройдёт при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.

20 сентября на старт выйдут участники забега на 10 км, а днём позже, 21 сентября, — марафонцы и участники корпоративной и студенческой эстафет. В этом году маршруты Московского марафона обновились. Старт обеих дистанций состоится на Лужнецкой набережной, а финиш — на улице Лужники. Трассы пройдут по центральным улицам и набережным столицы мимо главных достопримечательностей.

«Московский марафон» Фото: Беговое сообщество

Также по традиции накануне марафона, 20 сентября, пройдёт Детский забег. На старт выйдут юные спортсмены в возрасте от 4 до 13 лет и пробегут дистанции 400 м или 800 м. Для трёх первых мальчиков и девочек в каждой возрастной группе будет организована церемония награждения. Все участники забега получат медали.

В абсолютном зачёте на дистанции 42,2 км победителями и призёрами станут по 10 сильнейших мужчин и женщин. Кроме того, пройдёт награждение и в национальном зачёте. В корпоративной и студенческой эстафетах призовые места займут по три самые быстрые команды. В забеге на 10 км призовые места достанутся трём первым мужчинам и женщинам. Отдельные награды получат участники, которые пробегут Московский марафон как третий марафон из серии Лиги марафонов БРИКС.

Поддержать бегунов можно в стартово-финишном городке. Проход на территорию для зрителей 20 сентября будет открыт в 9:30, а 21 сентября — в 8:30. Те же, кто не сможет присоединиться к марафону лично, смогут следить за ходом соревнований в прямом эфире.

