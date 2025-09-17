Скидки
Селена Гомес повторила культовый образ Николь Кидман

Селена Гомес
Комментарии

Актриса прошлась по ковровой дорожке в элегантном наряде. Селена Гомес посетила церемонию награждения премии «Эмми». Для выхода в свет она выбрала роскошное красное платье в пол.

В похожем образе на ковровой дорожке ранее появлялась актриса Николь Кидман. Звезда фильма «Большая маленькая ложь» позировала перед камерами в алом силуэтном платье на 79-й церемонии вручения премии «Оскар». Модные эксперты назвали этот наряд культовым.

Николь Кидман / Селена Гомес

Николь Кидман / Селена Гомес

Фото: Getty Imeges

«Селена прекрасна», «Что она, что Николь выглядят в этом платье сногсшибательно», «Эпоха элегантного Голливуда наконец-то возвращается», — обсуждают пользователи Сети.

