Селена Гомес повторила культовый образ Николь Кидман

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Актриса прошлась по ковровой дорожке в элегантном наряде. Селена Гомес посетила церемонию награждения премии «Эмми». Для выхода в свет она выбрала роскошное красное платье в пол.

В похожем образе на ковровой дорожке ранее появлялась актриса Николь Кидман. Звезда фильма «Большая маленькая ложь» позировала перед камерами в алом силуэтном платье на 79-й церемонии вручения премии «Оскар». Модные эксперты назвали этот наряд культовым.

Николь Кидман / Селена Гомес Фото: Getty Imeges

«Селена прекрасна», «Что она, что Николь выглядят в этом платье сногсшибательно», «Эпоха элегантного Голливуда наконец-то возвращается», — обсуждают пользователи Сети.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.