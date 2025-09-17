В Подмосковье прошла пятая в сезоне «Гонка Героев»

Участие в мероприятии приняли 4 тыс. человек. 13 сентября на территории горнолыжного клуба Леонида Тягачёва прошла пятая московская «Гонка Героев».

Атлеты преодолели трассу длиной 6,5 км с 30 препятствиями — водными преградами, вертикальными заборами, рукоходами и многими другими. Принять участие в забеге можно было в массовом или командном формате. Разминку перед массовым стартом провёл чемпион России по лыжам Михаил Девятьяров.

«Гонка героев» Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Также на базе трассы «Гонки Героев» состоялись всероссийские соревнования по гонкам с препятствиями в дисциплине «Дистанция 10 000 — 11 000 м», где участвовали более 60 спортсменов из 14 регионов страны.

Призовые места распределились следующим образом:

Мужчины

Первое место — Сергей Грицак (00:49:13)

Второе место — Игорь Крючков (00:49:27)

Третье место — Сергей Алпатов (00:51:16)

Женщины

Первое место — Алиса Петрова (01:01:51)

Второе место — Светлана Филипович (01:02:54)

Третье место — Русудан Беселия (01:08:39)

В рамках «Гонки Героев» в лыжном клубе Тягачёва также прошёл Чемпионат в формате PRO — для профессиональных атлетов и AGE — для четырёх возрастных групп от 18 до 40+ лет.

Отдельно состоялся корпоративный забег с участием более 100 команд. В фан-зоне «Гонки Героев» прошёл конкурс костюмов. Победитель получил командный слот на «Гонку Героев Urban», которая состоится в Москве 11 октября.

