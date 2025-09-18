Лили Коллинз удивила поклонников чрезмерной худобой

Актриса появилась на модном показе. Лили Коллинз выбрала для выхода в свет костюм, состоящий из короткого топа и длинной юбки.

Появление звезды сериала «Эмили в Париже» произвёло фурор. Публику сильно удивило то, насколько похудела актриса. Коллинз всегда отличалась стройностью, но сейчас её худоба скорее пугает. Поклонники обеспокоенны внешним видом Лили.

«Какая она худенькая!», «Мне кажется, это уже не здоровая худоба», «Честно говоря, такая стройность вызывает не восхищение, а желание накормить», — пишут пользователи Сети под фотографиями актрисы.

