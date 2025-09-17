Скидки
Lifestyle Новости

Участие в шоссейной велогонке «Москва» в столице приняли 1500 человек

Участие в шоссейной велогонке «Москва» в столице приняли 1500 человек
Заключительная шоссейная велогонка в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивное событие состоялось 13 сентября. Более 1500 участников проехали по Олимпийскому велокольцу в Крылатском и закрытым от движения автомобилей участкам Северо-Западной хорды.

Организатором мероприятия выступила Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта под эгидой серии велогонок Cyclingrace.

Спортсменам были предоставлены разные форматы участия. В зависимости от уровня подготовки можно было выбрать дистанцию от 30 до 125 км, посоревноваться как в общем зачёте, так и в своей возрастной категории и кластере.

Победителем в абсолютной категории среди мужчин стал Роман Ильин, среди женщин — Дарья Фомина.

Велогонки под эгидой Cyclingrace ежегодно проводятся в Москве, Подмосковье и других регионах России, как в шоссейном, так и в трековом формате.

Комментарии
