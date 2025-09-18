Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Диетолог рассказала, чем полезны домашние соусы из томатов

Диетолог рассказала, чем полезны домашние соусы из томатов
Чем полезны домашние соусы из томатов
Аудио-версия:
Комментарии

Они намного полезнее магазинных аналогов. Как рассказала диетолог Лариса Никитина URA.RU, такие заготовки не содержат консервантов и сахара, а также сохраняют максимум питательных веществ.

По словам эксперта, главное преимущество домашних соусов — это контроль над составом.

Вы знаете, что вы туда положили, и знаете, чего там точно нет. Там нет «Е-шек», нет консервантов, красителей, усилителей вкуса. Вы понимаете, как вы это приготовили, подстраиваетесь под свой вкус, – объяснила Никитина.

Особую ценность осенним томатам придаёт высокое содержание ликопина. Это мощнейший антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждений, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака, пояснила диетолог.

Польза соусов, таких как кетчуп, аджика или сацебели, усиливается за счёт других ингредиентов: чеснока, лука и перца. Острые компоненты обладают противовирусными и антибактериальными свойствами, улучшают кровообращение и пищеварение. А добавление пряных трав (кинзы, базилика, укропа) обогащает соусы витаминами А и С и создаёт новые вкусовые оттенки.

Читайте также:
Учёный назвал продукты, с которыми нельзя сочетать хумус

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android