Диетолог рассказала, чем полезны домашние соусы из томатов

Они намного полезнее магазинных аналогов. Как рассказала диетолог Лариса Никитина URA.RU, такие заготовки не содержат консервантов и сахара, а также сохраняют максимум питательных веществ.

По словам эксперта, главное преимущество домашних соусов — это контроль над составом.

Вы знаете, что вы туда положили, и знаете, чего там точно нет. Там нет «Е-шек», нет консервантов, красителей, усилителей вкуса. Вы понимаете, как вы это приготовили, подстраиваетесь под свой вкус, – объяснила Никитина.

Особую ценность осенним томатам придаёт высокое содержание ликопина. Это мощнейший антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждений, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака, пояснила диетолог.

Польза соусов, таких как кетчуп, аджика или сацебели, усиливается за счёт других ингредиентов: чеснока, лука и перца. Острые компоненты обладают противовирусными и антибактериальными свойствами, улучшают кровообращение и пищеварение. А добавление пряных трав (кинзы, базилика, укропа) обогащает соусы витаминами А и С и создаёт новые вкусовые оттенки.

