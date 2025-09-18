Скидки
Lifestyle Новости

Российские путешественники стали чаще ездить в три страны Африки

Российские путешественники стали чаще ездить в три страны Африки
Россияне стали чаще ездить в Африке
Комментарии

У наших соотечественников появились новые любимые направления для отдыха. Летом 2025-го интерес российских путешественников к Египту, Марокко и Тунису значительно вырос, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование аналитиков.

По данным источника, в этом году россияне на 38% чаще бронировали туры в Африку. На втором месте по популярности — поездки в страны Азии. В топе стабильно остаются Вьетнам, Китай и Таиланд.

Исследование также показало, что отдых россиян за границей за последние годы сократился с 10 до 7 дней. При этом теперь они выезжают за пределы страны чаще.

Комментарии
