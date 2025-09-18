Диетолог раскрыла лучший способ заготовки яблок на зиму

Это один из самых популярных и доступных фруктов в России. Диетолог Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала, как сохранить витамины в яблоках до зимы.

По словам эксперта, яблоки — ценный источник клетчатки, пектинов, калия и витаминов, которые полезны для кишечника и сердечно-сосудистой системы. Она объяснила, какие способы заготовки фруктов лучше использовать, а от каких следует отказаться. Ниже расскажем про каждый.

Заморозка. Один из самых простых и полезных методов. После разморозки яблоки теряют форму, но идеально подходят для выпечки, смузи или пюре. При этом сохраняется большая часть минералов и клетчатки.

Сушка. Отличный вариант для полезного перекуса. Сушёные яблоки сохраняют калий и клетчатку, но полностью теряют витамин С. Они могут месяцами храниться без сахара и консервантов.

Мочение. Недооценённый, но очень эффективный способ. В мочёных яблоках благодаря естественному брожению сохраняется витамин С и появляются полезные пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника.

Варенье и джемы. Диетолог советует считать эти блюда десертом, а не источником питательных веществ. Высокая температура разрушает витамины, а большое количество добавленного сахара сильно повышает калорийность.

Круглова подчёркивает, что ничто не заменит свежие яблоки. Поздние сорта можно долго хранить и употреблять круглый год.

