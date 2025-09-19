Скидки
Россиян ждёт резкий рост цен на овощи в октябре

Аудио-версия:
Комментарии

Наиболее заметно подорожают определённые продукты. Как сообщил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов, в октябре россиян ожидает значительный рост цен на свежие овощи, не входящие в так называемый «борщевой набор».

По словам эксперта, в предстоящем месяце стоимость огурцов и помидоров увеличится на 8-15%. Однако на фоне этой умеренной инфляции цены на кабачки, баклажаны и перец взлетят гораздо сильнее — минимум на 35-40%.

Основная причина скачка цен — окончание сезона сбора урожая этих культур в России в сентябре и наступление межсезонья. В октябре на прилавках распродают остатки отечественной продукции, а им на смену придут импортные овощи, которые всегда ощутимо дороже российских.

В подтверждение своих слов эксперт привёл данные прошлого года: с конца сентября по конец октября цены на кабачки в Москве выросли на 62,5%, на баклажаны — на 77,8%, а на болгарский перец — на 37%.

Читайте также:
Комментарии
