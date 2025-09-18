Форум «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» в Лужниках собрал почти 2 млн гостей

Площадка события была точкой притяжения для любителей спорта и активного образа жизни. В Москве подвели итоги форума «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего», организованного Департаментом спорта города Москвы. Форум стартовал 1 августа и завершился в минувшие выходные.

В Лужниках провели 3800 тренировок и активностей в 19 тематических зонах. Более 25000 человек посетили лекции, автограф-сессии и встречи с известными спортсменами. Было проведено более 50 любительских турниров по паделу, пляжному волейболу, баскетболу, футболу, регби и киберспорту.

Каждый желающий мог попробовать себя в паделе, а также покататься на катке с инновационным всесезонным покрытием. Неизменной популярностью пользовался крупнейший в России экстрим-парк. Игровая арена будущего тоже стала одной из любимых зон гостей.

Программа форума «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» была разделена на тематические недели, посвящённые баскетболу, футболу, регби и интеллектуальным видам спорта.

Фестиваль «Спортивные выходные» собрал более 50000 человек. Каждый желающий мог в формате марафона присоединиться к десяткам тренировок и мастер-классов, в числе которых были «Фитрок»-тренировка с певцом Митей Фоминым. В детских мероприятиях — «Фестивале детства» и «Препати. День знаний» за два дня приняли участие более 109000 человек.

В рамках женского фестиваля «Красота в движении» прошли массовые тренировки на открытом воздухе, в том числе с чемпионкой по фигурному катанию Софьей Акатьевой и гимнасткой Самирой Мустафаевой.

Более 10000 спортсменов объединили «Забег 2030», велогонка La Strada на дистанции 50 км и велофест La Strada Fest с дистанцией на 17 км.

Каждые выходные на главной сцене для москвичей и гостей столицы выступали популярные артисты — Алсу, Татьяна Буланова, Ваня Дмитриенко, Катя Адушкина, Вeautiful Вoys, Юлианна Караулова и многие другие.

