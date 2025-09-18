Благотворительная акция «Красный забег» пройдёт в Москве 27 сентября

Присоединиться может каждый. 27 сентября в Лианозовском парке пройдёт «Красный забег» — благотворительное спортивное событие, организованное ведущими компаниями страны, в логотипах которых есть красный цвет. Соорганизатором и информационным партнёром выступает деловая социальная сеть TenChat.

Забег создан ради значимой цели — собрать средства для подопечных фонда «Красивые дети в красивом мире». Фонд помогает детям с врождёнными и приобретёнными челюстно-лицевыми, черепно-мозговыми и слуховыми патологиями.

Чтобы присоединиться, достаточно выбрать дистанцию — 1, 5 или 10 км — и внести благотворительный взнос 1000 рублей. Для студентов предусмотрено особое условие: регистрация всего за 100 рублей.

В Лианозовском парке также будут работать творческие и танцевальные мастер-классы, спортивные площадки, аттракционы для детей и взрослых. «Красный забег» — возможность провести день вместе с близкими и друзьями и почувствовать, что добро действительно сплачивает.

