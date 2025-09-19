«Чемпионат» и Tak.sebe.prazdnik представили коллекцию гирлянд для бегунов

Первыми обладателями гирлянд станут победители и призёры Московского марафона. Спортивный портал «Чемпионат» и гирляндочная Tak.sebe.prazdnik в преддверии спортивного события (20-21 сентября) запускают коллекцию гирлянд, посвящённую бегу.

Она включает в себя пять фраз, которые были вдохновлены культовыми фильмами, интернет-мемами, а также мотивирующими фразами из внутренней «беговой кухни»: «Хорошо, что бегаю, плохо, что за едой», «Настроение выше пульса», «У меня есть темп, и я его придерживаюсь», «Ненавижу бег», «Бегите, глупцы!».

Фото: «Чемпионат»

Бег становится всё популярнее среди россиян – про него много читают, а количество забегов и их участников с каждым годом бьёт новые рекорды. Мы надеемся, что гирлянды из нашей совместной коллекции найдут место на стенах у многих любителей и будут дарить не только улыбку, но и дополнительную мотивацию к тренировкам и новым «личникам», — отметил главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Основательница проекта Tak.sebe.prazdnik Александра Плющ отметила, что тема бега оказалась богатым направлением с точки зрения вдохновения. Первыми гирлянды из новой коллекции получат победители и призёры Московского марафона уже в эти выходные. Для всех любителей бега гирлянды доступны на сайте.

На сегодняшний день порядка 35% россиян занимаются бегом на регулярной основе, а в качестве главного мотиватора респонденты указывают заботу о своем физическом здоровье, сообщает «Афиша Daily». При этом, согласно статистической платформе TopList.Run, увеличивается и количество участников официальных забегов — в 2024 году их стало на 24%, больше, чем в 2023.

