Более 60 улиц и набережных столицы перекроют для проведения Московского марафона

Движение будет ограничено в центре города. Департамент транспорта Москвы предупредил о перекрытиях дорог, которые ожидаются 20 и 21 сентября в связи с проведением Московского марафона. Первые ограничения будут введены рано утром в субботу.

Перекрытия дорог 20 сентября

С 5:00 до 12:30 — участок улицы Лужники от дома 24, строения 24 до Лужнецкой набережной.

С 9:00 до 14:00 — участок улицы Лужники от Лужнецкой набережной до аллеи Славы.

С 5:00 до 12:30 — Лужнецкая набережная от улицы Лужники до Фрунзенской набережной.

С 8:50 до 13:00 — внешняя сторона Смоленского бульвара от Смоленской улицы до Зубовского бульвара.

С 9:00 до 13:00 — Зубовский бульвар (внешняя сторона) от Смоленского бульвара до Крымской эстакады и Смоленская-Сенная площадь от дома 6 до дома 8 на Смоленской улице.

С 9:00 до 13:15 — Смоленская набережная от Проточного переулка до Ростовской набережной.

С 9:00 до 13:20 — Ростовская набережная от 1-го Вражского переулка до Бородинского моста.

С 9:00 до 13:30 — Саввинская набережная от Новодевичьего проезда до 1-го Вражского переулка.

С 9:00 до 13:50 — Новодевичья набережная от улицы Лужники до Саввинской набережной.

С 9:00 до 13:50 — улица Хамовнический Вал от Новодевичьей набережной до Лужнецкого проезда.

С 9:00 до 13:50 — Лужнецкая набережная от улицы Лужники до Новодевичьей набережной.

С 9:00 до 12:45 — Крымский проезд от Фрунзенской набережной до Зубовского бульвара.

С 9:00 до 12:45 — Фрунзенская набережная от Крымского проезда до улицы Хамовнический Вал.

Фото: Пресс-служба Московского марафона

Перекрытия дорог 21 сентября

С 3:00 до 12:30 — участок улицы Лужники от дома 24, строения 24 до Лужнецкой набережной.

С 9:00 до 17:30 — участок улицы Лужники от Лужнецкой набережной до аллеи Славы.

С 3:00 до 11:30 — Лужнецкая набережная от улицы Лужники до Фрунзенской набережной.

С 8:30 до 15:45 — Зубовский бульвар от Зубовской улицы до Крымской эстакады.

С 8:30 до 15:45 — Смоленский бульвар от Смоленской улицы до Зубовской улицы.

С 8:30 до 16:30 — Смоленская площадь участок от Новинского бульвара до Смоленского бульвара.

С 8:30 до 16:30 — Новинский бульвар от Садовой-Кудринской улицы до Смоленской площади.

С 08:30 до 16:40 — Смоленская улица от Смоленской набережной до Смоленской площади.

С 9:00 до 16:50 — Саввинская набережная от Новодевичьего проезда до 1-го Вражского переулка, Новодевичья набережная от Новодевичьей набережной до Новодевичьего проезда и Лужнецкая набережная от Новодевичьей набережной до улицы Лужники.

С 9:00 до 16:40 — Ростовская набережная от 1-го Вражского переулка до Бородинского моста.

С 8:30 до 16:15 — участки на Садовом кольце: Садовая-Кудринская улица от Новинского бульвара до Большой Садовой улицы, Большая Садовая улица от Садовой-Кудринской улицы до Маяковского тоннеля, Маяковский тоннель от Большой Садовой улицы до Садовой-Триумфальной улицы, Садовая-Триумфальная улица и Садовая-Каретная улица от Садовой-Триумфальной улицы до улицы Каретный Ряд.

С 8:30 до 15:30 — улица Большая Ордынка от Люсиновской улицы до Кадашевской набережной, улица Коровий Вал от Октябрьского тоннеля до Большой Ордынки, Октябрьский тоннель от улицы Крымский Вал до съезда на улицу Коровий Вал, улица Крымский Вал от Пушкинской набережной до Октябрьского тоннеля, Крымский мост от Крымской эстакады до Пушкинской набережной.

С 8:30 до 15:10 — улица Балчуг от Лубочного переулка до Раушской набережной, Лубочный переулок от Малого Москворецкого моста до Садовнической набережной, по Малому Москворецкому мосту от Кадашевской набережной до Лубочного переулка.

С 8:30 до 15:00 — проезд в Садовническом проезде от Садовнической набережной до Большого Устьинского моста и на Раушской набережной от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста.

С 8:30 до 14:50 — Яузская улица от Устьинского проезда до Серебрянической набережной.

С 8:30 до 14:45 — Котельническая набережная от Большого Устьинского моста до Гончарной набережной, Гончарная набережная от Котельнической набережной до Большого Краснохолмского моста, Малый Устьинский мост от Большого Устьинского моста до Котельнической набережной, Устьинская набережная от Малого Устьинского моста до Яузской улицы, Устьинский проезд от Яузского бульвара до Большого Устьинского моста и Большой Устьинский мост от Садовнического проезда до Яузского бульвара.

С 8:30 до 14:30 будет закрыта Краснохолмская набережная от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда.

С 8:30 до 14:00 — Николоямская набережная от Берниковской набережной до Костомаровского моста, Берниковская набережная от Астаховского моста до Николоямской набережной, Подгорская набережная от Астаховского моста до Малого Устьинского моста.

С 8:30 до 13:45 —Серебряническая от Полуярославской набережной до Яузской улицы, Полуярославская от Костомаровской до Серебрянической набережной, Костомаровская от Костомаровского моста до Полуярославской набережной, Костомаровский переулок от Костомаровской набережной до Костомаровского моста, Костомаровский мост от дома 7 на Андроньевской площади до дома 10, строения 1 в Костомаровском переулке.

С 8:00 до 13:30 — Покровский и Яузский бульвары на участке от Яузской улицы до Покровского бульвара.

С 8:00 до 13:15 — Цветной бульвар от Трубной площади до Садовой-Самотечной улицы, Рождественский бульвар от улицы Сретенки до Трубной площади, Сретенский бульвар от Мясницкой улицы до улицы Сретенки, Чистопрудный бульвар от улицы Покровки до Мясницкой улицы.

С 8:00 до 12:45 — Большой Путинковский переулок от Страстного бульвара до Тверской улицы, Страстной бульвар от площади Петровские Ворота до Большого Путинковского переулка, Петровский бульвар от Трубной площади до площади Петровские Ворота.

С 8:00 до 12:40 — Моховая улица от Воздвиженки до Тверской, Тверская улица от 1-й Тверской-Ямской до Моховой улицы.

С 8:00 до 12:30 — Тверской бульвар от Тверской улицы до Большой Никитской улицы.

С 8:00 до 12:00 — Китайгородский проезд от улицы Варварки до Москворецкой набережной, Старая площадь от улицы Ильинки до улицы Варварки, Новая площадь от Лубянской площади до улицы Ильинки, Театральный проезд от улицы Большая Дмитровка до Лубянской площади и улица Охотный Ряд от Тверской улицы до Театрального проезда.

С 8:00 до 11:45 — Пречистенская набережная от Большого Каменного моста до Крымского проезда, Кремлёвская набережная от площади Васильевский Спуск до Большого Каменного моста и Москворецкая набережная от Большого Устьинского моста до площади Васильевский Спуск.

С 8:00 до 11:30 — Фрунзенская набережная от Крымского проезда до улицы Хамовнический Вал.

