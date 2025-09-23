В 10 регионов России до конца сентября придёт летнее тепло

Бабье лето продолжается. Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с NEWS.ru рассказала, в каких регионах России тёплая погода продержится до конца сентября. По словам синоптика, температура воздуха выше нормы ожидается в нескольких регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В Челябинской и Курганской областях ожидается возвращение летней погоды. В середине недели температура поднимется до +26-28 градусов. В Омской, Томской, Новосибирской областях в четверг — до +25. В Хакасии, Туве, на юге Красноярского края, в Бурятии и Забайкалье дневная температура будет повышаться до +22 градусов, — сказала Паршина.

А вот в столичный регион к середине недели придёт похолодание. Температура воздуха заметно понизится. Вместе с этим Москву и область накроют кратковременные дожди.

