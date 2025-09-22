Спорт, музыка и саморазвитие: что ждёт гостей на фестивале New Star Weekend

Курорт превратится в точку притяжения для тех, кто любит спорт, музыку и ищет вдохновение в горах. С 25 по 28 сентября на «Розе Хутор» пройдёт фестиваль New Star Weekend. Там состоится финал Кубка России по BMX-фристайлу в рампе. Гостей ждут обновлённый сетап рампы, шоукейсы от спортсменов и соревнования разных форматов Classic Jam, Game of S.K.A.T.E. и Cash for Tricks.

Организаторы готовят традиционную велогонку Peak Climb Ride, ежедневные тренировки и бранч для всех участников. Тех, кто ищет баланс, ждут функциональные тренировки у озера, беговые занятия по велопешеходной тропе и ежедневный хайкинг.

Музыкальная карта New Star Weekend объединит более 70 артистов и станет отдельным маршрутом. На семи сценах каждый день будет звучать свой ритм. В программе: выступление Big Baby Tape, специальное шоу СТАНЦИИ МЕТРО ГОРЬКОВСКАЯ с RNDM CREW, лайвы Pompeya, «Сегодняночью» и «КАЗУСКОМА» и многое другое.

Подзаправиться получится на двух фуд-кортах. А сменить ритм помогут шоу, стендап-квиз от комиков и прожарка хедлайнера Фила Воронина, а также открытые лекции.

В этом году фестивальная инфраструктура станет ещё удобнее. Две главные площадки соединит большой мост. Специальные шаттлы будут ежедневно курсировать от отелей на высоте 560 м до Горной Олимпийской деревни (1100 м). Кроме того, канатные дороги будут работать дольше обычного — их режим продлят под программу фестиваля, чтобы гости могли перемещаться между точками маршрута без ограничений.

