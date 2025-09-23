Иммунолог раскрыла неожиданный метод укрепления здоровья осенью

Осенние дожди и ветер — не повод отказываться от прогулок. Как сообщила в разговоре с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова, прогулки в непогоду могут принести огромную пользу здоровью.

Врач отметила, что многие в дождливую и ветреную погоду остаются дома, однако такой подход лишает их важных преимуществ.

Осень — это прекрасная возможность насладиться свежестью воздуха, разглядывать разноцветье листьев и получать удовольствие от прогулки по мокрым улицам города или парковой тропинке, – сказала Попова.

С медицинской точки зрения такие прогулки особенно ценны из-за дефицита солнечного света, объясняет врач. Пребывание на открытом воздухе, даже в пасмурный день, способствует выработке витамина D, который важен для крепкого иммунитета и борьбы с осенней хандрой.

Кроме того, как пояснила иммунолог, активность на улице поддерживает физическую форму, улучшает кровообращение и ускоряет метаболизм. Это комплексно укрепляет организм и помогает ему эффективнее противостоять сезонным вирусам.

