В Москве прошёл танцевальный фестиваль Respect My Talent

Столица стала точкой притяжения для всех любителей танцев. С 19 по 21 сентября в спортивном комплексе «Крылья Советов» прошёл крупнейший танцевальный фестиваль России Respect My Talent. В этом году он собрал 1500 участников со всей страны и более 3000 гостей.

Сердце фестиваля — баттлы, где танцоры разных возрастов и стилей боролись за звание лучших. Судейская команда мирового уровня — Salah (Франция), Rabah (Франция), Ukay (Германия), Jaygee (Южная Корея) — не только выбрала сильнейших из сильнейших, но и участвовала в баттлах вместе с участниками.

Фото: Пресс-служба фестиваля Respect My Talent

По итогам соревнований победителями восьми номинаций Respect My Talent 2025 стали:

Kids-1: Артурчик I-town;

Kids-2: Борис;

House Beginners: Борис;

Hip-Hop Beginners: GROZA;

Pro House: Atazhan;

Popping: Salah (Франция);

VK Музыка Battle: Gulya;

Pro Hip-Hop: Franky Dee (Германия).

Фестиваль завершился ярким афтерпати и серией мастер-классов от международных хореографов.

