В Москве прошёл танцевальный фестиваль Respect My Talent

Столица стала точкой притяжения для всех любителей танцев. С 19 по 21 сентября в спортивном комплексе «Крылья Советов» прошёл крупнейший танцевальный фестиваль России Respect My Talent. В этом году он собрал 1500 участников со всей страны и более 3000 гостей.
Сердце фестиваля — баттлы, где танцоры разных возрастов и стилей боролись за звание лучших. Судейская команда мирового уровня — Salah (Франция), Rabah (Франция), Ukay (Германия), Jaygee (Южная Корея) — не только выбрала сильнейших из сильнейших, но и участвовала в баттлах вместе с участниками.
Фото: Пресс-служба фестиваля Respect My Talent
По итогам соревнований победителями восьми номинаций Respect My Talent 2025 стали:
- Kids-1: Артурчик I-town;
- Kids-2: Борис;
- House Beginners: Борис;
- Hip-Hop Beginners: GROZA;
- Pro House: Atazhan;
- Popping: Salah (Франция);
- VK Музыка Battle: Gulya;
- Pro Hip-Hop: Franky Dee (Германия).
Фестиваль завершился ярким афтерпати и серией мастер-классов от международных хореографов.
