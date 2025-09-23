Скидки
Lifestyle

В Москве состоялся крупнейший танцевальный фестиваль России Respect My Talent

В Москве прошёл танцевальный фестиваль Respect My Talent
Фестиваль Respect My Talent
Столица стала точкой притяжения для всех любителей танцев. С 19 по 21 сентября в спортивном комплексе «Крылья Советов» прошёл крупнейший танцевальный фестиваль России Respect My Talent. В этом году он собрал 1500 участников со всей страны и более 3000 гостей.

Сердце фестиваля — баттлы, где танцоры разных возрастов и стилей боролись за звание лучших. Судейская команда мирового уровня — Salah (Франция), Rabah (Франция), Ukay (Германия), Jaygee (Южная Корея) — не только выбрала сильнейших из сильнейших, но и участвовала в баттлах вместе с участниками.

Фото: Пресс-служба фестиваля Respect My Talent

По итогам соревнований победителями восьми номинаций Respect My Talent 2025 стали:

  • Kids-1: Артурчик I-town;
  • Kids-2: Борис;
  • House Beginners: Борис;
  • Hip-Hop Beginners: GROZA;
  • Pro House: Atazhan;
  • Popping: Salah (Франция);
  • VK Музыка Battle: Gulya;
  • Pro Hip-Hop: Franky Dee (Германия).

Фестиваль завершился ярким афтерпати и серией мастер-классов от международных хореографов.

