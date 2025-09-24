Скидки
Главная Lifestyle Новости

Турэксперт назвал самое бюджетное заграничное направление для отдыха в октябре

Где дёшево отдохнуть в октябре
Аудио-версия:
Комментарии

Дешевле всего лететь туда из Москвы и Санкт-Петербурга. Заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артём Кузьмин назвал страну, которая будет лидером бюджетного отдыха для россиян в октябре. Речь идёт о Беларуси.

Такое путешествие вместе с недельным проживанием в отеле обойдётся паре в 60 тыс. рублей, — отметил эксперт.

На втором месте в рейтинге — Казахстан. Дешевле всего путешествие туда обойдётся туристам из Свердловской области и Татарстана. За авиабилеты и семидневное проживание в отеле на двоих придётся отдать около 62 тыс. рублей.

Комментарии
