Турэксперт назвал самое бюджетное заграничное направление для отдыха в октябре

Дешевле всего лететь туда из Москвы и Санкт-Петербурга. Заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артём Кузьмин назвал страну, которая будет лидером бюджетного отдыха для россиян в октябре. Речь идёт о Беларуси.

Такое путешествие вместе с недельным проживанием в отеле обойдётся паре в 60 тыс. рублей, — отметил эксперт.

На втором месте в рейтинге — Казахстан. Дешевле всего путешествие туда обойдётся туристам из Свердловской области и Татарстана. За авиабилеты и семидневное проживание в отеле на двоих придётся отдать около 62 тыс. рублей.

