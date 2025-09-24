Скидки
Синоптики обещают резкое похолодание в Москве к концу недели

Аудио-версия:
Комментарии

Аномальное тепло, установившееся в Москве, сменится по-настоящему осенней прохладой: температура воздуха понизится сразу на 10 градусов.

Как сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru, уже с пятницы, 25 сентября, москвичей ждёт температура, характерная для середины октября. Дневные показатели не будут подниматься выше +9…+14 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов.

Температура действительно будет как в октябре — на три градуса ниже климатической нормы. То есть мы из очень тёплой погоды буквально через несколько дней вернёмся в настоящую осень, – сказала Позднякова.
Комментарии
