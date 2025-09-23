Адриана Лима показала, как выглядит без макияжа и фильтров после тренировки

Модель занимается спортом шесть раз в неделю. Адриана Лима поделилась селфи, которое сделала после активной тренировки в зале. Бывший «ангел» Victoria’s Secret позировала перед камерой без макияжа и фильтров.

Адриана Лима Фото: Из личного архива Адрианы Лимы

«Так выглядят люди, которые действительно тренировались, а не просто делали селфи», «Она такая умница! Настоящая трудяга», «Красавица», — пишут поклонники под фотографией.

Адриана рассказывала, что в её графике всегда есть физическая активность. Одним из своих секретов красоты и молодости 44-летняя модель считает бокс и горячие тренировки длительностью 60 минут. Они дают возможность проработать сразу все группы мышц.

