Адриана Лима показала, как выглядит без макияжа и фильтров после тренировки

Адриана Лима
Аудио-версия:
Модель занимается спортом шесть раз в неделю. Адриана Лима поделилась селфи, которое сделала после активной тренировки в зале. Бывший «ангел» Victoria’s Secret позировала перед камерой без макияжа и фильтров.

Адриана Лима

Адриана Лима

Фото: Из личного архива Адрианы Лимы

«Так выглядят люди, которые действительно тренировались, а не просто делали селфи», «Она такая умница! Настоящая трудяга», «Красавица», — пишут поклонники под фотографией.

Адриана рассказывала, что в её графике всегда есть физическая активность. Одним из своих секретов красоты и молодости 44-летняя модель считает бокс и горячие тренировки длительностью 60 минут. Они дают возможность проработать сразу все группы мышц.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами!

