В Сети обсуждают новое фото 91-летней Софи Лорен

Софи Лорен
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса отпраздновала день рождения в кругу близких. 20 сентября Софи Лорен исполнился 91 год. В честь этого события сын легенды итальянского кинематографа Карло Понти-младший поделился новой фотографией с матерью.

На снимке Лорен запечатлена во время торжества в кругу близких. Для празднования своего дня рождения Софи выбрала образ с шёлковой блузой и пиджаком. Поклонники актрисы отметили, что она по-прежнему выглядит великолепно.

Фото: Из личного архива Карло Понти-младшего

«Годы идут, а она всё так же прекрасна», «Софи неподвластна времени», «Я не верю, что этой элегантной даме на фото 91. Она слишком хорошо выглядит», — пишут пользователи Сети.

