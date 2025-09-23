Роналдиньо стал амбассадором Winline

Бывший футболист «Барселоны», «ПСЖ», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо стал новым амбассадором букмекерской компании Winline.

На странице компании в социальных сетях сообщается, что вместе с бразильской легендой Winline возвращает ту самую страсть футбола 2000-х с его дворовыми зарубами, постерами с турнирными таблицами и трансляциями на выпуклых экранах старых телевизоров.

Презентацию Роналдиньо как нового члена команды Winline можно увидеть в эпичном видеоролике.

Роналдиньо – чемпион мира 2002 года, победитель Лиги чемпионов – 2005/2006 и обладатель «Золотого мяча» – 2005.

Видео: предоставлено Winline.

