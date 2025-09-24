Более 42 тыс. бегунов и три рекорда: в столице прошёл Московский марафон

В столице состоялся 12-й Московский марафон, ставший самым быстрым в истории России.

20 сентября состоялся забег на 10 км, а также Детский забег, а 21 сентября свои силы попробовали марафонцы: дистанцию 42,2 км преодолели около 18 тыс. бегунов, в том числе около 140 корпоративных и около 60 студенческих команд. Всего на дистанции Московского марафона в 2025 году вышло 42 тыс. человек — это на 40% больше, чем в 2024 году.

За призовые места боролось около 100 профессиональных спортсменов, среди которых были представители Индии, Кении, Эфиопии, Марокко, ЮАР и других стран.

Победителем Московского марафона – 2025 на дистанции 42,2 км среди мужчин в абсолютном зачёте стал спортсмен из Кении — Alfonce Kibiwott Kigen. Он пробежал марафонскую дистанцию за 2:09.31 и обновил рекорд соревнований. Московский марафон стал самым быстрым в истории России: раньше на территории страны никто не показывал более высокий результат.

Alfonce Kibiwott Kigen Фото: Беговое сообщество

До этого самым быстрым марафоном в России был Казанский марафон, в рамках которого в 2025 году Дмитрий Неделин пробежал марафонскую дистанцию за 2:09.38. Ещё раньше — марафон, проходивший в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2013 году в Москве: тогда победитель соревнований — спортсмен из Уганды Стивен Кипротич — преодолел 42,2 км за 2:09.51.

Первое место среди женщин в абсолютном зачёте досталось российской атлетке Луизе Лега. Её время составило 2:28.32.

В национальном зачёте первое место завоевал Дмитрий Неделин, преодолевший 42,2 км за 2:10.43, — это тоже быстрее предыдущего рекорда соревнований, а значит, его время является лучшим результатом Московского марафона за всю историю среди российских спортсменов. Среди женщин победительницей в национальном зачёте также стала Луиза Лега.

Победителями в марафонской эстафете среди корпоративных команд стала «Ника Петротэк» с финишным временем 2:15.39, среди студенческих команд первыми финишировали Semester of Speed (РУС «ГЦОЛИФК»). Они пробежали марафонскую эстафету за 2:27.17.

Высокие результаты показали и участники забега на 10 км. Победителем стал Владимир Никитин с результатом 0:27.40, а среди женщин первой финишную черту пересекла Светлана Аплачкина. Её результат — 0:31.22. Оба спортсмена установили новые рекорды соревнования, а также показали время быстрее высшего достижения России.

Фото: Беговое сообщество

Победители и призёры Московского марафона – 2025 получили памятные кубки, подарки от организаторов и партнёров, а также денежные вознаграждения. Общий призовой фонд в этом году составил 10,74 млн рублей, из которых 6,44 млн рублей — призовые выплаты, 4,3 млн рублей — бонусные выплаты за индивидуальные достижения.

Московский марафон стал финальным шоссейным стартом в сезоне 2025 от команды Бегового сообщества. Продолжится сезон традиционными кроссами «Быстрый пёс» и «Лисья гора». Они пройдут в столице 4 и 5 октября на территории Битцевского леса. Участников ждут дистанции от 2 до 8 км, свежий бодрящий ветер и насыщенные выходные в кругу беговых друзей.

