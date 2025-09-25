Скидки
Косметолог Дженнифер Энистон раскрыла секрет её привлекательности на ковровых дорожках

Дженнифер Энистон
Актриса начинает готовиться к важным мероприятиям за шесть недель. Косметолог Джоанна Чех раскрыла секреты привлекательности Дженнифер Энистон на ковровых дорожках. Она отметила, что звезда «Друзей» с особым вниманием подходит к заботе о себе.

Чех рассказала, что перед выходом на красную дорожку Энистон сосредотачивается на уходе за кожей и делает акцент на физическую нагрузку, чтобы избавиться от отёков и высыпаний.

Она меняет образ жизни, сосредотачивается на тренировках, делает массаж для похудения и следует строгой программе ухода за лицом. Это не происходит мгновенно, на это нужно время, — объяснила косметолог.

