В Москве прошёл «Пивнов Немарафон» — 600 метров с безалкогольными пив-стопами

21 сентября на территории столичного «Хлебзавода» на Дмитровской состоялся первый в России «Пивнов Немарафон», организованный Kozel Тёмное Безалкогольное. В течение дня событие посетило более 6 000 человек.

Участники преодолели дистанцию в 600 метров или 1874 козлиных шага (в честь года рождения марки). По всей дистанции, которую, по словам организаторов, совсем не нужно проходить быстро, были установлены пив-стопы — специальные зоны, где можно продегустировать мягкий вкус тёмного безалкогольного.

В рамках мероприятия были предусмотрены разнообразные забавные активности. Например, козел-хорсинг, где любой желающий мог оседлать деревянного козла или сбить кегли при помощи мини стога-сена. А прочитать судьбу по бокалу можно было в зоне гадания на пивной пене.

«Идея Немарафона была вдохновлена концепцией бренда Kozel Тёмное Безалкогольное «Легче, чем кажется». Среди потребителей существует миф, что тёмное более крепкое и горькое, и именно его мы активно развенчиваем в маркетинговых кампаниях бренда. Забавная и метафоричная концепция нашла отклик у посетителей, а явка превзошла все наши ожидания. Теперь мы думаем о том, чтобы сделать событие ежегодным и увеличить количество участников», — рассказал директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») Максим Попов.

Мероприятие прошло в формате строго 18+.