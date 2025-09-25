Диетолог раскрыла самый полезный способ заготовить овощи на зиму

С приближением зимы многие задумываются, как сохранить урожай. Диетолог Лариса Никитина в разговоре с URA.RU оценила эффективность разных способов заготовки овощей с точки зрения сохранения витаминов и пользы для здоровья. Эксперт назвала лидеров и аутсайдеров в этом сезонном марафоне.

По словам диетолога, существует несколько основных методов: заморозка, квашение (ферментация), сушка и консервация (маринование и засолка). Однако польза конечного продукта сильно различается.

Заморозка — самый эффективный способ сохранить наибольшее количество витаминов и минералов. Огромный плюс в том, что это быстро, легко и удобно, отмечает Никитина. Главный минус этого метода — ограниченный срок хранения (в среднем четыре месяца) и наличие морозильной камеры.

Наравне с заморозкой по пользе стоят квашение и ферментация.

В процессе образуются биологически активные вещества, сохраняются часть витаминов и полезная для нашего организма микробиома. Этот способ помогает от многих болезней и даже от старения, — отмечает диетолог.

Никитина подчёркивает, что такие заготовки полезны для кишечника, но только если при приготовлении не использовался уксус.

Худшими способами с точки зрения сохранения витаминов диетолог назвала сушку и горячее консервирование. При термической обработке полезные вещества, в частности витамин С, разрушается особенно быстро. При консервации также важно строго соблюдать рецептуру, чтобы избежать риска ботулизма.

