Врач развеяла популярный миф о профилактике простуды с помощью чеснока
Врач рассказала, полезно ли носить чеснок на шее
В поисках защиты от простуд многие вспоминают народный метод — «кулон» из чеснока на шее. Однако гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в разговоре с URA.RU заявила, что этот способ бесполезен и даже опасен.

Доказательств его эффективности в профилактике респираторных инфекций нет. Дыхательные пути защищены слизистыми оболочками и местным иммунитетом, на которые пары чеснока, выделяемые в незначительной концентрации, не оказывают значимого воздействия, – отмечает Кашух.

Она предупредила, что такой «оберег» создаёт ложное чувство безопасности, в то время как реальной защиты он не обеспечивает.

Польза чеснока связана с аллицином — веществом с антибактериальной и противогрибковой активностью, которое образуется при разрезании или раздавливании зубчика. Продукт также богат витаминами группы B, витамином C, селеном и марганцем.

Чтобы укрепить иммунитет, чеснок нужно употреблять в пищу, причём в сыром виде. Термическая обработка значительно снижает содержание полезного аллицина.

Оптимальной дозой врачи считают один-два зубчика в день. Превышение этой нормы может вызвать раздражение слизистой желудка, изжогу и другие проблемы с ЖКТ. От употребления чеснока стоит отказаться людям с обострением гастрита, язвенной болезни, панкреатита, а также с заболеваниями печени и желчного пузыря.

Эксперт назвал топ-5 осенних ягод для укрепления иммунитета зимой

