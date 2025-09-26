Скидки
Lifestyle Новости

Названа стоимость самой дорогой чашки кофе в мире

Названа стоимость самой дорогой чашки кофе в мире
Сколько стоит самая дорогая чашка кофе в мире
Комментарии

Рекорд был установлен в ОАЭ. В Дубае продали самую дорогую чашку кофе в мире. Посетитель местной сети кофеен отдал за напиток $680 (примерно 57 тысяч рублей).

Кофе приготовили методом «пуровер» из редчайших зёрен Geisha, выращенных на ферме в Панаме. Этот сорт отличается ароматом жасмина, нотами косточковых плодов, а также ограниченной доступностью.

Гостям предлагают к кофе тирамису, мороженое и шоколадный десерт, в состав которых входят те же зёрна Geisha. Данные о рекордно дорогой чашке кофе занесли в Книгу Гиннесса.

