«МегаФон» дарит абонентам 12 часов бесплатного интернета в Китае

При посещении Китая абоненты «МегаФона» получат бесплатный пакет интернета на 12 часов. Специальное предложение подготовлено в преддверии Дня туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября. Опция заработает с момента первого входа в интернет, дополнительная активация не требуется.

В этом году в Поднебесную съездили уже на 30% туристов больше, чем в 2024-м. А после отмены 15 сентября визовых ограничений турпоток в страну успел вырасти на 5%. Находиться в Китае без визы можно 30 дней, тестовый безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Как приветственный пакет, как и услуга роуминга от «Мегафона» позволяет абонентам без ограничений пользоваться даже теми сервисами, которые недоступны в КНР — популярными мессенджерами, видеосервисами, облачными хранилищами, а также смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. При подключении к местному Wi-Fi эти сервисы и контент могут быть недоступны.

Как рассказали в компании, специальное предложение будет действовать до конца осени этого года для всех абонентов-физических лиц.

«Мы рассчитываем, что опция будет востребована и поможет клиентам быстро сориентироваться на новом месте, оперативно связаться с близкими и решить все необходимые вопросы», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.