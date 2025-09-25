Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

«МегаФон» дарит абонентам 12 часов бесплатного интернета в Китае

«МегаФон» дарит абонентам 12 часов бесплатного интернета в Китае
Великая китайская стена
Аудио-версия:
Комментарии

При посещении Китая абоненты «МегаФона» получат бесплатный пакет интернета на 12 часов. Специальное предложение подготовлено в преддверии Дня туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября. Опция заработает с момента первого входа в интернет, дополнительная активация не требуется.

В этом году в Поднебесную съездили уже на 30% туристов больше, чем в 2024-м. А после отмены 15 сентября визовых ограничений турпоток в страну успел вырасти на 5%. Находиться в Китае без визы можно 30 дней, тестовый безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Как приветственный пакет, как и услуга роуминга от «Мегафона» позволяет абонентам без ограничений пользоваться даже теми сервисами, которые недоступны в КНР — популярными мессенджерами, видеосервисами, облачными хранилищами, а также смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. При подключении к местному Wi-Fi эти сервисы и контент могут быть недоступны.

Как рассказали в компании, специальное предложение будет действовать до конца осени этого года для всех абонентов-физических лиц.

«Мы рассчитываем, что опция будет востребована и поможет клиентам быстро сориентироваться на новом месте, оперативно связаться с близкими и решить все необходимые вопросы», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android