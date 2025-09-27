Скидки
Главная Lifestyle Новости

Деми Мур вышла в свет в роскошном макси-платье

Комментарии

Актриса приковала к себе все взгляды на премьере фильма. Деми Мур посетила ковровую дорожку, приуроченную к выходу короткометражной ленты Gucci. Мероприятие состоялось в рамках недели моды в Милане.

Звезда позировала перед камерами в медном платье в пол, расшитом пайетками. Дополнением лука стали массивные кольца. Стилисты выпрямили волосы Деми и сделали ей макияж в коричневых оттенках.

Фото: Saira MacLeod/Getty Images

«Она очень красивая и статная», «Мне так нравится, как на ней сидит это платье», «Очень элегантный образ», — пишут пользователи Сети под снимками с Мур.

