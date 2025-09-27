Деми Мур вышла в свет в роскошном макси-платье

Актриса приковала к себе все взгляды на премьере фильма. Деми Мур посетила ковровую дорожку, приуроченную к выходу короткометражной ленты Gucci. Мероприятие состоялось в рамках недели моды в Милане.

Звезда позировала перед камерами в медном платье в пол, расшитом пайетками. Дополнением лука стали массивные кольца. Стилисты выпрямили волосы Деми и сделали ей макияж в коричневых оттенках.

Деми Мур Фото: Saira MacLeod/Getty Images

«Она очень красивая и статная», «Мне так нравится, как на ней сидит это платье», «Очень элегантный образ», — пишут пользователи Сети под снимками с Мур.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Косметолог Дженнифер Энистон раскрыла секрет её привлекательности на ковровых дорожках