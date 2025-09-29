Альпинист из Польши рассказал о спуске с Эвереста на лыжах и без кислорода

Это было мечтой всей его жизни. Польский альпинист Анджей Баргель стал первым в мире человеком, который спустился с Эвереста на лыжах без кислородного баллона. Он в течение 16 часов поднимался к вершине горы.

На высоте 8849 м концентрация кислорода настолько низкая, что там можно с лёгкостью потерять сознание. Прямо на пике Анджей надел лыжи и приступил к спуску. В базовом лагере экстремал оказался почти через двое суток.

Восхождение на вершину само по себе было трудным. Я никогда в жизни не проводил столько времени на такой высоте, так что это само по себе было испытанием. Спуститься на лыжах с Эвереста без кислорода было мечтой, которая зрела во мне годами, — поделился Анджей.

